“Torre di Pasolini, avviata interlocuzione con il Mibact per la salvaguardia e tutela”

Vendesi casale in ottimo stato di 185 mq - ll presidente della regione Nicola Zingaretti inoltre sottolinea: "La dimora rappresenta un pezzo di memoria storica fondamentale non solo per il Lazio"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo aver appreso della volontà della famiglia di Pier Paolo Pasolini di mettere in vendita la Torre di Chia a Soriano nel Cimino per l’insostenibilità dei costi di gestione, ci siamo attivati avviando un percorso di interlocuzione con il Mibact per la salvaguardia e la tutela del sito.

La Torre, già bene tutelato dal ministero per il suo valore culturale e parte della Rete delle Dimore storiche del Lazio dal 2017, rappresenta un pezzo di memoria storica fondamentale non solo per la nostra regione.

Ringraziamo il ministero per l’attenzione che sta dedicando alla vicenda e ribadiamo il nostro interesse a collaborare e sostenere ogni progetto di valorizzazione che si vorrà mettere in campo.

Nicola Zingaretti

Presidente della regione Lazio

19 novembre, 2020