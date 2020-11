“Torre di Chia, perché non comprarla in gruppo?”

Lettere al direttore - Vendesi casale in ottimo stato di 185 mq - Marilina Ciricillo propone di trovare 80 persone pronte ad investire 10mila euro ciascuna

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Direttore, ho letto il suo articolo a proposito della vendita della Torre di Chia.

Anch’io sono laureata in filosofia, scrittrice e giornalista. Ho insegnato italiano e storia in una scuola privata di Viterbo, parlando proprio di Pasolini ai ragazzi del quinto superiore.

Credo che abbia ragione a proposito della vendita della torre. Perché non troviamo 80 persone disposte ad investire 10mila euro ciascuna per acquistarla? La stessa somma per ognuna, in modo chiaro e sicuro.

Io sarei già una di queste. Ho già un casale nella valle di Bomarzo con 20 ettari, che si collegano al bosco di Chia.

Marilina Ciricillo

11 novembre, 2020