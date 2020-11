“Torre di Pasolini, anche noi vogliamo contribuire al recupero”

Vendesi casale in ottimo stato di 185 mq - Gianluca Inverni, presidente dell'università agraria di Chia: "Il maestro amava il nostro borgo e i suoi abitanti, nessuno se lo dimentichi"

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Come presidente del dominio collettivo dell’università agraria di Chia, noto con immenso piacere come in questi ultimi giorni si sia acceso intorno alla sorte della torre, ormai conosciuta come quella di Pasolini, un interesse e un gran fiorire di idee circa la sua futura destinazione di cui non si ha memoria.

Evidentemente qualcuno, ente o persona fisica che mai se ne era occupato, cerca di legare il suo nome all’operazione.

Mi permetto di ricordare che il grande maestro amava Chia e i suoi abitanti, tanto da impiegare energie fisiche ed economiche al fine di elevare culturalmente il territorio.

La nostra frazione era diventata per lui un luogo in cui rifugiarsi e rilassarsi quando le tensioni della vita lo sovrastavano. Impegnava somme ed energie per la sua valorizzazione assieme agli abitanti, poiché il suo scopo era di accrescere il suo legame con la popolazione, che lo aveva accolto come uno di loro. Per questo, mi auguro che nessuno se ne dimentichi.

Aggiungo inoltre che la torre insiste su un terreno che fa parte di un più ampio territorio giuridicamente destinato a uso civico. Nel rispetto di tutti coloro che hanno o avranno titolo a decidere della sua futura destinazione, chiedo che il dominio collettivo dell’università agraria di Chia sia interpellato affinché con il nostro modesto contributo si possa, mi auguro in tempi brevi, far diventare il manufatto non solo l’emblema di Chia ma dell’intera Tuscia.

Gianluca Inverni

Presidente dominio collettivo dell’università agraria di Chia

