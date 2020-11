Tounkara salva la Viterbese, col Monopoli è 1-1

Sport - Calcio - Serie C - Sotto di un gol, la formazione di Boccolini trova l'1-1 nel finale grazie all'attaccante - Domenica turno di riposo per i gialloblù

di Samuele Sansonetti

Monopoli – Viterbese 1-1 (primo tempo 0-0).

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Arena, Bastrini, Mercadante; Lombardo (dal 30′ p.t. Zambataro), Paolucci, Giorno, Vassallo (dall’8′ s.t. Arlotti), Nicoletti; Montero, Marilungo.

Panchina: Oliveto, Antonacci, Nina, Rimoli, Basile.

Allenatore: Giuseppe Scienza.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Markic; Falbo, Palermo (dal 26′ s.t. E. Menghi), De Falco (dal 36′ s.t. Salandria), Bezziccheri, De Santis (dal 26′ s.t. Galardi); Calì (dal 21′ s.t. Tounkara), Rossi.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Ricci, Macrì, Scalera, Besea.

Allenatore: Alessandro Boccolini.

MARCATORI: 16′ s.t. Arena (M), 31′ s.t. Tounkara (V).

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Tiziana Trasciatti di Foligno.

Quarto ufficiale: Gino Garofalo di Torre del Greco.

Un punto per parte tra Viterbese e Monopoli.

In Puglia i gialloblù vanno sotto di un gol e recuperano il match nel finale grazie a Tounkara.

Per Boccolini, all’esordio sulla panchina dei laziali in attesa di novità sul fronte Caneo, un buon punto che dona morale alla squadra nonostante la classifica rimanga negativa.

Tra i migliori, oltre al centravanti numero nove, anche Daga, autore di tre interventi provvidenziali che hanno sventato altrettanti tentativi della formazione di casa. Bene l’impegno del collettivo e bene anche Galardi, entrato a partita in corso e forse troppo poco considerato fino a questo momento.

La partita è molto fisica ma piacevole. In avvio la Viterbese ci prova con Calì e il Monopoli risponde con Nicoletti ma la prima vera occasione arriva al 25′: gran botta da fuori di Giorno e bella risposta di Daga che mantiene inviolata la porta laziale. Gli ospiti tornano in avanti con un destro dalla distanza di De Falco, potente ma troppo angolato, mentre al 44′ è ancora Daga il protagonista di un intervento decisivo, questa volta su un tiro da distanza ravvicinata di Bastrini.

Il punteggio cambia a inizio ripresa, precisamente al minuto numero 61: calcio di punizione di Giorno e piazzato di Arena che si stampa sul palo interno ed entra in porta per l’1-0. Due minuti più tardi Daga evita la chiusura anticipata del match con la terza parata provvidenziale dell’incontro su Montero e poco più tardi Boccolini inserisce Tounkara per Calì, con l’obiettivo di trovare almeno il pareggio. La mossa si rivela azzeccata, dal momento che al 76′ l’attaccante trova la rete con un destro dal limite che buca Pozzer e pareggia i conti. Nel finale poche occasioni e pareggio giusto.

Per la Viterbese domenica un turno di riposo per via dell’esclusione del Trapani dal campionato.

Serie C – girone C

decima giornata

mercoledì 11 novembre

Monopoli – Viterbese 1-1

Ternana – V. Francavilla 1-0

Foggia – Turris 2-2

Catanzaro – Teramo

Paganese – Avellino

Casertana – Vibonese (rinviata)

Potenza – Bari

Juve Stabia – Palermo (giovedì)

Catania – Bisceglie (giovedì)

Riposa: Cavese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 24 10 7 3 0 25:5 20 Bari 17 8 5 2 1 16:7 9 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Turris 15 9 4 3 2 13:13 0 Avellino 14 7 4 2 1 11:7 4 Juve Stabia 13 9 4 1 4 7:7 0 Catanzaro 12 8 3 3 2 9:10 -1 Foggia 10 8 3 1 4 10:11 -1 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Potenza 9 8 2 3 3 12:15 -3 Monopoli 9 8 2 3 3 6:9 -3 Paganese 9 9 2 3 4 8:12 -4 V. Francavilla 8 10 2 2 6 11:15 -4 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 7 7 3 2 2 7:9 -2 Viterbese 7 9 1 4 4 7:11 -4 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 9 1 2 6 7:18 -11 Palermo 3 6 0 3 3 3:8 -5

11 novembre, 2020