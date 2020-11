Tragedia per il maltempo in Sardegna, due morti e dispersi

Bitti - Frane, allagamenti e strade trasformate in fiumi in piena - Al lavoro i vigili del fuoco

Bitti – Tragedia per il maltempo in Sardegna: a Bitti, un piccolo centro in provincia di Nuoro, due morti e diversi dispersi.

Aumenta così in maniera drammatica il bilancio dell’ondata di maltempo che da ore sta flagellando l’isola.

“Un allevatore e una donna sono morti”. A riferirlo, così come scrive Casteddu Online, è il direttore generale della protezione civile sarda Antonio Belloi. “Abbiamo ricevuto la comunicazione dal sindaco di Bitti, che ha parlato con noi grazie a un ponte radio. Il paese è isolato, ci sono 4 metri d’acqua“.

Bitti, come gran parte della Sardegna, è colpito in queste ore da piogge abbondanti e forte vento.

Frane, allagamenti e strade trasformate in fiumi in piena. Al lavoro i vigili del fuoco.

28 novembre, 2020