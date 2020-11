Trasportavano hashish nella borsa per il delivery

Napoli - All'interno della sacca termica 40 panetti di droga - Arrestati due uomini e una donna

Napoli – Ieri pomeriggio a Napoli due uomini e una donna sono stati sorpresi a trasportare 40 panetti di hashish nella borsa termica per il delivery. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella nota della questura si specifica che “i falchi della squadra mobile hanno notato uno scooter guidato da una persona che, con atteggiamento circospetto, faceva da ‘battistrada’ a un altro motociclo con a bordo un uomo e una donna la quale indossava uno zaino termico con il marchio di una nota azienda di consegne di cibo a domicilio”.

I poliziotti si sono insospettiti e hanno fermato entrambi i motorini. “Uno dei guidatori ha aggredito gli operatori ma è stato bloccato – continua la nota della questura -, mentre la donna, abbandonata la borsa, si è data alla fuga così come il conducente dell’altro motoveicolo”.

Gli agenti, dopo aver recuperato e sequestrato la borsa, hanno trovato al suo interno 40 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 4 chili. I poliziotti sono riusciti a rintracciare nella sua abitazione il conducente del veicolo che era fuggito, mentre successivamente la donna si è presentata agli uffici della questura di sua spontanea volontà.

La nota spiega che i tre “sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale” e che uno dei due “è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita”.

11 novembre, 2020