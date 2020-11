“Trasporti, approvati 4 emendamenti importanti per i cittadini”

Viterbo - Provvedimenti fortemente voluti da tutto il centrodestra - Rotelli (FdI) e deputati di Lega e Forza Italia: "Avranno effetti immediati"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In commissione Trasporti e Telecomunicazioni sono stati approvati all’unanimità quattro emendamenti al bilancio che il centrodestra in modo compatto ha portato avanti e che consideriamo centrali perché avranno effetti immediatamente tangibili per gli italiani.



In primo luogo abbiamo ottenuto che le tariffe delle revisioni vengano rivalutate di dieci euro, dopo tredici anni di blocco dei prezzi: un congruo e da troppo tempo atteso aiuto per i centri di revisioni.

Tale aumento però non ricadrà per i prossimi tre anni a carico dei cittadini ma sarà coperto con un buono dallo Stato, venendo incontro alla crisi economica e sanitaria che sta colpendo la nostra comunità.



Il nostro secondo emendamento prevede l’esternalizzazione delle revisioni per i mezzi pesanti da parte della Motorizzazione. Questa misura è indispensabile per abbattere gli inaccettabili tempi di attesa oggi esistenti e che portano molti trasportatori a circolare con mezzi in attesa di revisione.

Abbiamo inoltre ottenuto l’istituzione di un fondo Mobilità che permetterà di dare seguito ad alcune norme del nuovo codice della strada (ad esempio la realizzazione di posteggi per le mamme in stato di gravidanza, il diritto a non pagare la sosta per i disabili che non trovano parcheggio in città, risorse per dotare tutti i bus scolastici di apposite cinture di sicurezza e l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi militari adibiti a funzioni di soccorso.



Infine abbiamo partecipato alla creazione di un digitalbonus 110% per incentivare gli stabili, che non abbiano ancora potuto installare le reti di comunicazione ad alta capacità, a farlo.



Si tratta di misure che avranno immediatamente chiare ricadute sui cittadini, frutto di un lavoro concertato tra tutte le forze di centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.



A dichiararlo i deputati di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli e Marco Silvestroni, della Lega Elena Maccanti, Giuseppe Donina e Massimiliano Capitanio, di Forza Italia Deborah Bergamini e Roberto Rosso.

Fratelli d’Italia Viterbo

28 novembre, 2020