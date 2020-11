Trofeo scrambler, annullate le ultime due prove a Cittaducale

Sport - Motociclismo - Il campionato va in archivio con le sole prove di Graffignano e San Marcello Piteglio

Condividi la notizia:











Cittaducale – Riceviamo e pubblichiamo – La Federazione motociclistica italiana comunica che, a causa delle restrizioni previste per limitare la diffusione del Covid-19, sono state annullate le ultime due prove del trofeo Scrambler, inizialmente in programma il 14 e 15 novembre a Cittaducale, in provincia di Rieti.

Ai fini dell’ufficializzazione delle classifiche finali e dell’assegnazione dei premi stagionali, rimangono valide le graduatorie aggiornate dopo la terza prova.

Le gare corse sono dunque quelle del 6 settembre a Graffignano, in provincia di Viterbo, e del 26 e 27 settembre a San Marcello Piteglio, provincia di Pistoia.

Fx action group

Condividi la notizia:











10 novembre, 2020