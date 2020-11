Troppi insegnanti in quarantena, scuola dell’infanzia chiusa per quattro giorni

Coronavirus - Monterosi - Compreso il weekend, i bambini delle materna non torneranno il classe prima della prossima settimana

Monterosi – Il Coronavirus fa chiudere anche la materna di Monterosi.

Ieri, lunedì 16 novembre, il sindaco Sandro Giglietti ha firmato l’ordinanza che sarà in vigore da oggi a venerdì. Quattro giorni, a cui va aggiunto il weekend. Di fatto i bambini non torneranno in classe prima della prossima settimana.

Il primo cittadino ha preso questa decisione dopo che sulla sua scrivania è finita una nota del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Sutri, di cui fa parte la materna di Monterosi. Nella nota “si comunica – spiega Giglietti – la ridotta presenza di docenti e collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia a causa dei numerosi isolamenti fiduciari a cui sono sottoposti”.

Di conseguenza il provvedimento del sindaco, che ha “ravvisato l’urgente necessità di chiudere la scuola dell’infanzia dal 17 al 20 novembre per mancanza di personale docente e collaboratori scolastici a causa delle disposizioni di quarantena e a tutela del personale e dei bambini”.

17 novembre, 2020