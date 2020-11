“Trovarmi a svolgere queste iniziative mi rende orgoglioso”

Montalto di Castro - Il consigliere comunale Quinto Mazzoni (Pd) sui lavori di pulizia di Santa Lucia

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – E’ tornata alla luce Santa Lucia.

“Trovarmi a svolgere queste iniziative con voi, mi rende orgoglioso, vi chiedo sempre tanto impegno e sacrificio, ma poi arrivano le soddisfazioni”.

Così, in un commento sui social, il consigliere Mazzoni ringrazia i componenti del suo gruppo, che ieri, in una piccola parte, per una questione di sicurezza, hanno partecipato ai lavori di pulizia, insieme ad alcuni volontari, tra di essi una delegazione dell’Associazione gli Amici del mare e dell’ambiente, ed alle ditte specializzate che nella mattinata di venerdì hanno provveduto alla prima fase delle lavorazioni, e che ringraziamo di cuore. È stata riportata alla luce la chiesetta, parte della storia del nostro paese e di tutti i cittadini di Montalto.

Chi non ha un ricordo da raccontare, con sfondo in quei luoghi? Quanti desideravano ritornare a vedere la piccola chiesa delle stie.

Ecco, Mazzoni, con la sua opposizione costruttiva e l’umiltà di chi si mette in gioco sporcandosi le mani, dà riprova di volere il bene di Montalto, occupandosi, di volta in volta, sempre più spesso del territorio, in prima persona, con piccoli grandi interventi volti alla valorizzazione dei luoghi ed al benessere di tutti.

“C’è bisogno di collaborazione – afferma mentre parla con alcuni cittadini che hanno raggiunto la chiesa alla fine dei lavori –, non bisogna solo puntare il dito su ciò che questa amministrazione non fa bene, o non fa affatto, è necessario anche sopperire, ove possibile, a tali mancanze. Solo così, solo, uniti, nell’interesse comune si va avanti“.

Un’ affermazione che cela qualche amarezza, probabilmente da qualche tentativo di ostacolare questa iniziativa lodevole , da parte di chi, invece, dovrebbe collaborare, tuttavia resta tanta soddisfazione, e tanta voglia di fare.

“Continuerò così, con altri interventi ed ulteriori proposte, fiero di sapere che una squadra volenterosa supporterà le mie iniziative”, conclude Mazzoni.

Intanto godiamoci Santa Lucia.

Il circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

1 novembre, 2020