Trovati con una centralina, due chiavi telecomando e diversi attrezzi per lo scasso

Napoli - Quattro denunciati - Sanzionati anche per mancato rispetto delle misure anti Covid perché circolavano oltre l’orario consentito

Condividi la notizia:











Napoli – La scorsa notte a Napoli quattro persone, con età compresa tra i 24 e i 36 anni, sono state trovate in possesso di una centralina, due chiavi telecomando e diversi attrezzi atti allo scasso.

“Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale – si legge nella nota della questura – nel transitare in via Generale Francesco Pignatelli, hanno notato un’auto con a bordo quattro persone che, alla loro vista, si sono allontanate per eludere il controllo”.

I poliziotti hanno così raggiunto e bloccato l’auto. “Gli agenti – aggiunge la nota – hanno rinvenuto, nell’abitacolo della vettura, una centralina, due chiavi telecomando e diversi attrezzi atti allo scasso”

La questura spiega che “i quattro sono stati denunciati per ricettazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano oltre l’orario consentito”.

Sempre a Napoli la polizia ha effettuato altri controlli nella mattinata di ieri. “Durante il servizio – spiega la nota della questura – gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in via Benedetto Brin per un furto”.

I poliziotti, con il supporto delle guardie giurate, “hanno fermato nei parcheggi di un edificio un uomo trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso e di due computer portatili che, poco prima, erano stati rubati in un ufficio dello stabile”.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020