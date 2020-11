Trovato morto davanti al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano

Cronaca - L'uomo aveva circa 60 anni - Indaga la polizia

Milano – Trovato morto davanti all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Come riporta l’Ansa, l’uomo, di circa 60 anni, sarebbe stato trovato senza vita sabato mattina intorno alle 7, davanti al pronto soccorso dell’ospedale di via Castelfidardo, in centro città .

Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, l’uomo avrebbe presentato dei traumi al corpo compatibili con un pestaggio o un investimento e sarebbe stato ritrovato sotto dei cartoni, scrive l’Ansa.

Le indagini sono affidate agli agenti della questura di Milano.

28 novembre, 2020