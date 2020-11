Truffato online tramite un sito di affitto di appartamenti

Ronciglione - Carabinieri - Identificati e denunciati i responsabili

Ronciglione – Cittadino truffato online, identificati e denunciati i due responsabili.

Un cittadino di Ronciglione, truffato tramite un sito online di affitti di appartamenti, si è rivolto ai carabinieri della stazione dopo avere effettuato un primo versamento.

“I carabinieri della stazione – si legge nella nota dell’Arma – hanno effettuato immediate indagini e hanno individuato chi si celava dietro alla truffa e hanno quindi identificato e denunciato i due autori, due cittadini residenti in provincia di Varese.

I due, tramite un noto sito di compravendite immobiliari, hanno messo in affitto alcuni immobili, e uno di questi interessava il cittadino di Ronciglione il quale, a seguito di una breve trattativa avvenuta tramite sito online ha concordato di versare la prima rata di affitto di 500 euro per l’appartamento in oggetto”.

Avrebbe quindi anticipato su un conto correte i primi 270 euro, ma una volta effettuato il versamento i due interlocutori sarebbero spariti.

A quel punto la denuncia alla stazione carabinieri di Ronciglione che ha permesso, a seguito di indagini, di identificare i truffatori e denunciarli.

