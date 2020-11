Trump: “Biden vuole il lockdown, forse per anni”

Washington - Secondo un sondaggio del New York Times e Siena College, lo sfidante democratico è in vantaggio in 4 stati chiave per le elezioni

Washington – Il Coronavirus e la gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump sono ormai diventati il campo di battaglia principale su cui si è consumata e terminerà la corsa alla Casa Bianca dei due candidati.

Con Trump che difende il proprio operato e sostiene di aver salvato milioni di vite, e Biden che invece lo attacca accusandolo di “non avere ancora un piano” per affrontare la pandemia, il Covid-19 è la principale questione su cui i due candidati si sono affrontati in questi ultimi mesi.

Ed è proprio sul Coronavirus che Trump, a due giorni dall’Election day, torna a lanciare frecciatine allo sfidante. “Biden vuole il lockdown del nostro paese, forse per anni. Non ci sarà nessun lockdown. Il grande ritorno americano è in corso”.

Secondo un sondaggio del New York Times e Siena College, il candidato democratico Biden sarebbe davanti a Trump in quattro stati chiave per le elezioni: Arizona, Florida, Pennsylvania e Wisconsin. Tutti e quattro gli stati americani nel 2016 furono vinti dal presidente Trump. Secondo altri sondaggi, invece, il tycoon sarebbe in vantaggio di diversi punti in Iowa.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

1 novembre, 2020