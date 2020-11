Trump licenzia il capo della sicurezza informatica, aveva definito le elezioni “le più sicure della storia”

Washington – Il presidente uscente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha licenziato Christopher C. Krebs, il direttore dell’agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (Cisa), che la scorsa settimana aveva definito le elezioni del 3 novembre le “più sicure nella storia americana”.

Ad annunciarlo lo stesso Trump, tramite il proprio profilo Twitter.

Il licenziamento è arrivato a pochi giorni dal report Cisa sulle elezioni: un documento che sbugiarderebbe le accuse di falsificazioni e brogli che Trump e gran parte del partito repubblicano portano avanti. Per questo per il tycoon il report sarebbe “inadeguato e inattendibile”.

Krebs, prima di rendere pubblico il documento, aveva confidato di essere consapevole che smentire le non comprovate denunce del presidente avrebbe messo a rischio il suo lavoro ma, su Twitter, scrive: “Onorato di servire il mio Paese. Abbiamo fatto bene, difendere oggi, assicurare domani”.

Honored to serve. We did it right. Defend Today, Secure Tomrorow. #Protect2020

— Chris Krebs (@C_C_Krebs) November 18, 2020