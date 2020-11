Viterbo - Per Giulio Marini quella di sfruttare le ore della pausa pranzo per prolungare le attività commerciali in centro è un'ottima idea e fa sapere che da parte del comune c'è tutto l'appoggio

Viterbo – (pierdo.pa.) – “Tutta l’amministrazione è favorevole all’apertura dei negozi a pranzo”. Per Giulio Marini quella di sfruttare le ore della pausa pranzo per prolungare le attività commerciali in centro è un’ottima idea e fa sapere che da parte del comune c’è tutto l’appoggio. Non solo morale, ma anche materiale e spiega come.

“Ci sono – dice Marini – esponenti politici che dicono di essere d’accordo all’apertura durante il pranzo degli esercizi commerciali. Volevo sottolineare che tutta l’amministrazione comunale lo è. Anzi, gli assessori preposti e cioè quelli alla Cultura e allo Sviluppo economico, avevano in maniera ottimistica organizzato un Natale che poteva, qualora ci fossero state le condizioni, risollevare le sorti di un anno oltre che socialmente anche economicamente disastroso.

Ciò purtroppo non si è verificato e quindi ben vengano le iniziative dei commercianti, perché possano ampliare l’orario di apertura, anche nel weekend, mantenendo ovviamente il distanziamento e con la speranza che la situazione non si aggravi.

Verranno predisposte tutte le misure, affinché i negozi possano essere attrazione nei limiti della sicurezza, perché possiamo comunque sentire quell’atmosfera natalizia e la gioia che è tipica di questo periodo”.

E’ quello che “ci auguriamo avvenga, anche se ogni giorno ci troviamo ad assistere a delle novità. Per uscire dalla pandemia infatti dovremmo attendere il prossimo anno, i dati non ci fanno pensare diversamente. Attenderemo poi il 3 dicembre per capire ulteriori passi del governo. Nel frattempo, speriamo di sostenere i commercianti e le attività nel miglior modo possibile.

Ovviamente la proroga dell’orario dei negozi non dipende dall’amministrazione, ma dalla volontà dei commercianti stessi. Speriamo – conclude – che nei prossimi giorni i calcoli degli algoritmi migliorino, dando un po’ di speranza sia ai cittadini che a chi porta avanti le attività in nel centro”.

17 novembre, 2020