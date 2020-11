“Un duro lavoro che ci ha permesso di non perdere il finanziamento”

Comune - L'assessora Sberna (Servizi sociali) risponde a Frontini (Viterbo 2020) sul centro antiviolenza e i ritardi nell'attuazione

Viterbo – “Sono felice che la consigliera Frontini plauda al risultato di questa amministrazione relativo all’approvazione della delibera sull’apertura di un centro antiviolenza e di una casa rifugio per donne vittime di violenza, votata all’unanimità dal consiglio comunale, che intendo ringraziare nella sua interezza”.

L’assessora ai Servizi sociali del comune di Viterbo risponde a Chiara Frontini, capogruppo Viterbo 2020, che aveva sottolineato come il via libera sia arrivato in forte ritardo.

“Effettivamente si è trattato di un duro lavoro portato – prosegue Sberna – da questa amministrazione che ha consentito al comune di Viterbo, grazie al prezioso dialogo e alla collaborazione interistituzionale, di mantenere un finanziamento che si rischiava seriamente di perdere.

Ad ogni modo, nel rispetto del ruolo istituzionale che ci contraddistingue, confermo alla consigliera e a tutta la cittadinanza che il complesso iter burocratico che vede coinvolti ben 13 enti pubblici locali oltre alla regione, è stato già ampiamente tracciato e andrà avanti in maniera spedita.

Nella settimana in cui tutte e tutti abbiamo celebrato la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne è il miglior messaggio, di grande concretezza, che questa amministrazione potesse dare”.

29 novembre, 2020