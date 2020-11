“Un monastero, una città”, convegno per il decimo anniversario del centro studi Santa Rosa

Viterbo - Si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Un monastero, una città”: il convegno per il decimo anniversario del centro studi Santa Rosa.

Si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre, in occasione del decimo anniversario dalla fondazione del centro studi Santa Rosa da Viterbo onlus (Cssrv), il convegno “Un monastero una città. Santa Rosa e Viterbo nel XVII secolo”.

In ottemperanza alle nuove norme e disposizioni governative emanate per contenere l’emergenza Covid-19, il convegno sarà tenuto su piattaforma digitale e potrà essere seguito dal canale Youtube oppure dalla pagina del sito del centro studi. Per chi volesse intervenire in diretta, ci sarà la possibilità di iscriversi qui entro il 12 novembre.

Dopo il convegno tenuto nel 2012 dedicato all’istituzione della processione civica per la festa di s. Rosa del 1512 (Ad sonum campanae), e il secondo del 2016 sul processo callistiano della giovane viterbese (1450: il giubileo di s. Rosa), quello di quest’anno tratterà più da vicino la storia della realtà del Monastero nel XVII secolo. Su questo tema, si alterneranno nel corso delle due giornate professori studenti e soci del centro.

Centro studi Santa Rosa da Viterbo

9 novembre, 2020