Un oggetto rosso nel Parco dei Caduti in memoria di una vittima di violenza domestica

Castel Sant'Elia - L'iniziativa del comune in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ore 16 diretta Facebook sulla pagina del comune per commemorare la giornata contro la violenza sulle donne.

Nella giornata di domani si potrà depositare un oggetto rosso nel Parco dei Caduti in via Roma in memoria di una vittima da violenza domestica, sopra l’oggetto si può scrivere il nome della vittima.

24 novembre, 2020