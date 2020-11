“Una campagna per l’adozione di una bottega da parte dei cittadini”

Viterbo - Le proposte del circolo unico Pd per rilanciare il commercio e il centro

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pbblichiamo – Fare insieme la città è ciò che il Pd cittadino rilancia, a partire dal centro storico e dal commercio.

Parliamo di commercio, crisi e centro storico. Non che le difficoltà del periodo riguardino solo le botteghe del centro, ma il centro storico della città è stato molto colpito negli ultimi anni e richiede uno sforzo comune per salvarlo.

Chiunque di noi vi sia andato in in quest’ultimo periodo ha sicuramente provato un senso di desolazione e disorientamento nel vedere serrande chiuse, cartelli vendesi o affittasi che ormai rappresentano la maggioranza delle vetrine.

Dietro ad una serranda chiusa non c’è solamente il dramma del singolo imprenditore, c’è la morte di un pezzo di città e della comunità che la abita. Dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza.

Facciamo tesoro di altre esperienze e troviamo quindi le soluzioni per far crescere la solidarietà e la sinergia tra i cittadini consumatori e i vari esercizi commerciali. Stimoliamo il dibattito e le idee.

Il Pd cittadino, oltre a sostenere la proposta di prolungamento dell’orario di apertura dei negozi del centro, lancia due idee, sulle quali intende aprire la discussione.

La prima è la possibilità di sostenere, da parte comunale, la consegna della spesa a domicilio con contributi a copertura di alcune spese che il servizio comporta. Le reti di imprese delle attività economiche su strada e le altre forme di aggregazione già esistenti potrebbero ricevere contributi pubblici per sostenere gli esercenti del centro nelle spese del servizio di consegna a domicilio. Una buona comunicazione pubblica può essere la cassa di risonanza del servizio e della rete di esercenti.

La seconda è quella di aprire una campagna per l’adozione di una bottega da parte dei clienti abituali o possibili nuovi clienti.

Non si tratta di una donazione, scegliere di adottare una bottega significa acquistare subito dei buoni spesa, consumandolo per il periodo natalizio o post festività o personalmente o sotto forma di dono per i propri cari. Così ogni viterbese adotterà il suo parrucchiere di fiducia, il suo libraio preferito, il suo negozio di abbigliamento affezionato, il suo ristorante, etc. etc.. e i commercianti avranno subito alcune risorse utili in questo periodo di difficoltà.

Piccole iniziative sicuramente, ma che possono fare la differenza per tutti noi, e soprattutto possono ridare fiducia per il futuro della città e del suo centro storico.

Possiamo uscire da questa crisi con un rinnovato senso di comunità che troppe volte è mancato e ancora continua a mancare. La nostra volontà è quella di aiutare, con queste ed altre iniziative, le singole attività a ripartire, auspicando che si crei nel tempo una situazione dove anche il piccolo produttore, il piccolo esercizio, possano essere protagonisti del futuro della città. Siamo aperti al dialogo e disponibili ad approfondimenti e ad un lavoro in sinergia con tutti gli interessati perché ciò che ci sta a cuore è costruire un presente ed un domani nella nostra bellissima città.

Circolo Unico Pd Viterbo

Condividi la notizia:











18 novembre, 2020