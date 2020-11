Unindustria, Francesco Borgomeo nuovo presidente dell’area di Cassino

Economia - Il neopresidente: "Sono orgoglioso della nomina"

Cassino – Francesco Borgomeo, presidente della Saxa Gres e Saxa Grestone SpA, è stato nominato in assemblea dal presidente di Unindustria Angelo Camilli come nuovo presidente dell’area comprensoriale di Cassino.

“Sono molto orgoglioso della nomina di presidente della sede di Unindustria a Cassino e ringrazio il presidente Angelo Camilli e tutti gli imprenditori, in modo particolare quelli del Cassinate, che mi hanno dato fiducia. Dichiara Francesco Borgomeo Presidente Area Comprensoriale di Unindustria Cassino. Il mio impegno sarà quello di stare vicino a quegli imprenditori e a quelle imprese che su questo territorio lavorano e producono e che, per molti aspetti, sono il simbolo della ripresa economica della nostra regione. Favoriremo per questo occasioni e momenti di ascolto rivolti a tutte le aziende del territorio per un supporto sempre più efficace, soprattutto in questo momento di emergenza economico-sanitaria. Il settore dell’automotive, fiore all’occhiello del territorio e di tutta la Regione, sta attraversando un periodo difficile, ma sono convinto che con il lavoro e l’impegno di tutti, riusciremo a riportare il comparto ad essere driver di sviluppo d’avanguardia. Senza dimenticare le potenzialità del Porto di Gaeta, importantissima infrastruttura portuale e logistica di tutto il Lazio Meridionale, con rilevanti prospettive di sviluppo, in chiave blue economy”.

Francesco Borgomeo, Presidente della Saxa Gres e Saxa Grestone SpA, 53 anni, laureato all’Università La Sapienza di Roma, ha perfezionato gli studi alla Pontificia Università Gregoriana e poi alla Columbia University di New York ed alla UCD University di Dublino. Ha lavorato al Censis al fianco del fondatore Giuseppe De Rita. Poi è stato al Consiglio Nazionale per l’Economia ed il Lavoro. A 29 anni si è messo in proprio rilevando Irses, Istituto di Ricerca fondato dal padre e lo ha trasformato in società di consulenza e di intervento, specializzato nella riconversione industriale. Si occupa dell’attrazione di investimenti, assistenza alle multinazionali nella localizzazione in aree del centro sud.

Oggi Francesco Borgomeo è impegnato a sostenere il progetto dell’ecodistretto ceramico del Lazio Sud, Saxa Gres SpA. Un progetto partito nel 2009 rilevando lo stabilimento ex Marazzi Sud di Anagni ed avviando un percorso di riconversione industriale. In questo modo torna alla vocazione di industriale della famiglia paterna, grandi produttori di laterizi a Formia. Al sito di Anagni, specializzato nello urban pavings e nel gres porcellanato da esterno, si aggiunge in breve il sito di Roccasecca dove viene rilevata la Ideal Standard e convertita nella Grestone, specializzata nei sampietrini in pietra ceramica realizzati sulla base di un brevetto esclusivo del gruppo; tutti i posti di lavoro vengono salvati. Della galassia fanno parte anche Tagina (storico marchio della ceramica da interni) e Centro Impasti Ceramici che fornisce la base per i prodotti realizzati tra Lazio ed Umbria.

26 novembre, 2020