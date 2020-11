Unitus, Dario Papale nella classifica degli “Highly cited researchers” per il terzo anno consecutivo

Viterbo - Il docente del Dibaf nella lista dei professori più citati al mondo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un professore del Dibaf per il terzo anno consecutivo è rientrato nella lista dei professori più citati al mondo.

E’ un riconoscimento molto importante e soprattutto è l’unico dell’università della Tuscia in questa lista.

Dario Papale, professore associato di ecologia forestale dell’università della Tuscia – Dibaf, è stato inserito per il terzo anno consecutivo nella lista degli Highly cited researchers (Hcr).

La lista Hcr 2020, prodotta da Web of sciences e clarivate, identifica i ricercatori delle varie discipline scientifiche che hanno pubblicato molteplici lavori altamente citati (1% con più citazioni nel proprio settore per gli articoli degli ultimi 10 anni). In totale si tratta dello 0.1% dei ricercatori mondiali e conta quest’anno 85 ricercatori italiani di cui due da atenei del Lazio.

Il lavoro di ricerca di Dario Papale è incentrato sullo sviluppo di nuove metodologie per lo studio delle interazioni tra ecosistemi e atmosfera ed il monitoraggio dei gas serra, tematiche che insegna anche nell’ambito del corso di laurea magistrale internazionale in “Forest and environmental sciences”.

20 novembre, 2020