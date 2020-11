Uomo ucciso a coltellate, fermati due adolescenti

Monza - Si tratta di un 14enne e di un 15enne - Rischiano un'accusa per omicidio premeditato

Condividi la notizia:











Monza – Un 14enne e un 15enne sono stati fermati dai carabinieri perché sospettati di aver aggredito e ucciso a coltellate il 42enne Cristian Sebastiano, ieri a Monza.

Lo ha confermato il procuratore di Milano Ciro Cascone. Uno dei due, secondo quanto riferisce Repubblica, avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto “per punirlo di avermi trascinato nella tossicodipendenza”, ma il movente è al momento ancora al vaglio.

Ora i due minorenni rischiano un’accusa per omicidio premeditato. Ad uccidere Sebastiano sarebbero state 20 coltellate che, secondo i primi accertamenti medico legali e quanto emerso dal lungo interrogatorio dei ragazzini, terminato all’alba di stamattina, sarebbero state sferrate con un coltello da cucina. In casa di uno dei due adolescenti è stato rinvenuto un coltello, che potrebbe essere l’arma del delitto. Inoltre, in entrambe le abitazioni dei ragazzini, sono stati anche trovati gli indumenti probabilmente indossati durante l’aggressione, alcuni dei quali ancora sporchi di sangue e infilati in lavatrice.

Quanto al movente dell’omicidio, si ipotizza una tentata rapina o una ritorsione per questioni legate all’uso di stupefacenti ma sarà approfondita anche la dichiarazione di uno dei due fermati, che avrebbe accusato Sebastiano di averlo instradato alla tossicodipendenza.

Condividi la notizia:











30 novembre, 2020