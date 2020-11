Coronavirus - Il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci bacchetta chi non indossa correttamente i dispositivi di sicurezza - Sulla stessa lunghezza d'onda il nepesino Vita: "Alcuni ancora non hanno compreso l’attuale momento di criticità"

Tuscania – (pierdo.pa.) – “Usare la mascherina come para mento è da fessi, equivale a non portarla…”. Il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci bacchetta chi ancora non ha capito come indossare i dispositivi di sicurezza. Specie di fronte a una situazione in cui i contagi in paese sono tanti.

Il primo cittadino fa il punto nel consueto video diffuso nella pagina Facebook dell’amministrazione. “Risulta un contagiato – dice in apertura – e cioè una signora che fa parte di un nucleo famigliare in cui c’erano già contagiati.

Abbiamo anche un guarito e le guarigioni, che sono diverse, ci fanno guardare con più tranquillità alla situazione generale”.

Poi passa alla questione degli assembramenti: “abbiamo fatto dei controlli e riscontrato in alcune aree ragazzi e ragazzini che si radunano. Avendoli fatti anche io personalmente, ho notato con piacere che i giovani mantenevano le distanze e indossavano le mascherine. E’ un buon segno, vuol dire che sono ben educati e devono continuare così.

Verifico, invece, con dispiacere che ci sono molte persone, specie in piazza, che usano la mascherina come paramento. E’ da fessi… equivale a non averla per nulla e vedere persone che continuano a parlare, senza mantenere le distanze e con la mascherina in quel modo, non si può davvero accettare. Per questo chiedo a vigili e carabinieri di accertare.

Credo che sia il momento di far capire a questa gente che anche loro devono rispettare le regole come fa la maggior parte dei cittadini.

Infine, siamo in attesa di molti tamponi di amici che stanno aspettando la guarigione e di altri per situazioni che si stanno monitorando attraverso la Asl. Rispettiamo le regole, usiamo le mascherine e teniamo le distanze, null’altro”, conclude.

Se la prende con chi non indossa le mascherine anche il sindaco di Nepi Franco Vita: “Purtroppo i nominativi positivi segnalatimi dalla Asl sono otto e i guariti sono due – scrive il primo cittadino su Facebook -. Si tratta di tamponi eseguiti da 4/5 giorni. Ho la sensazione che la diffusione del virus stia diventando importante nel nostro comune e potremo aspettarci alti numeri nei prossimi giorni.

Leggendo i commenti al mio post, ho appreso con tristezza la notizia che più cittadini andavano in giro senza mascherina. Ancora non hanno compreso l’attuale momento di criticità. Bisogna che entriamo nella convinzione che ci sono più persone positive Covid, ma asintomatiche, e quindi dobbiamo sempre indossare la mascherina non sappiamo se il nostro vicino non è contagiato dal Covid.

È importante – conclude – preservare la salute delle persone più fragili, ma giovani ricordatevi che bisogna anche salvare la nostra economia e le eventuali conseguenze negative le subirete soprattutto voi che dovrete pagare il debito che stiamo accumulando per far fronte all’attuale epidemia. Certo, la mancanza della scuola in presenza si avverte e lo sbandamento di alcuni giovani ne è la dimostrazione”.

10 novembre, 2020