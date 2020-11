“Va bene la diversificazione in zone ma ha senso se fatta su base provinciale”

Coronavirus - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: “Un nuovo lockdown va scongiurato”

Roma – “Condivido la diversificazione territoriale ma ha senso se è fatta su base provinciale”.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è intervenuta su Sky tg24.

“Abbiamo 2 esigenze – ha aggiunto Giorgia Meloni -: combattere la pandemia e non mettere l’Italia economicamente in ginocchio. Più si lavora per cerchi concentrici e più si possono tenere insieme le due esigenze”.

“Il problema principale è la capienza dei mezzi pubblici – ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia -, non i ristoranti”.

“Un nuovo lockdown va scongiurato perché l’Italia ne avrebbe un contraccolpo molto significativo- ha concluso Giorgia Meloni -. Temo che le iniziative messe in campo fino ad ora non scongiurino l’ipotesi di un nuovo lockdown. Io chiedo un coinvolgimento per valutare misure alternative”.

11 novembre, 2020