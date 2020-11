“Il vaccino dovrà essere disponibile e gratuito per tutti”

Milano - Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia: “Rinnovo il mio appello al governo per lavorare insieme”

Milano – “Quello che è certo è che quando il vaccino sarà pronto dovrà essere disponibile e gratuito per tutti”.

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in un’intervista al Tg5, si è espresso in merito alla questione delle vaccinazioni.

“Rinnovo quindi – ha aggiunto Silvio Berlusconi – il mio appello al governo e a tutte le forze politiche per lavorare insieme, per mettere in campo coesione e solidarietà, saggezza e responsabilità”.

“Solo se ci comporteremo in questo modo – ha concluso il leader di Forza Italia – potremo vincere questa terribile guerra contro questo nostro comune nemico”.

11 novembre, 2020