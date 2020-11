“Il vaccino Moderna è efficace al 94,1% e al 100% nei casi gravi”

Cambridge - I dati della fase 3 della sperimentazione hanno confermato l'esito delle analisi precedenti

Cambridge – Il vaccino statunitense Moderna contro il Covid è efficace al 94,1% e al 100% nei casi gravi.

Sono questi i dati rivelati dall’azienda Moderna sulla fase 3 della loro sperimentazione del vaccino contro il Covid. La sperimentazione ha coinvolto un totale di 30mila volontari.

“Il vaccino continua ad essere generalmente ben tollerato – ha spiegato l’azienda -. Ad oggi non sono stati identificati seri problemi di sicurezza”.

La prima analisi, i cui risultati avevano attestato un’efficacia del 95%, si basava su 95 casi positivi. I risultati della fase 3 si basano su 196 casi Covid.

L’azienda procederà a chiedere le autorizzazioni alla Food and beverage administration e all’Agenzia europea per i medicinali per procedere alla commercializzazione del vaccino.

30 novembre, 2020