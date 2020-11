“Il vaccino Moderna è efficace al 94,5%”

Coronavirus - L'azienda britannica ha reso noti i risultati sulle sperimentazioni – Il virologo Anthony Fauci: “Risultato impressionante”

Cambridge – “Il nostro vaccino contro il Covid ha un’efficacia del 94,5%”

L’azienda statunitense Moderna, con sede a Cambridge nel Massachusetts, che sta lavorando in collaborazione con l’Operazione Warp speed del governo americano,ha reso noti i dati della sperimentazione che stanno preparando.

In base ai risultati preliminari, il vaccino sarebbe più semplice da trasportare e da conservare rispetto a quello realizzato da Pfizer. “Il vaccino resta stabile – si legge nel comunicato – fino a 30 giorni nei frigoriferi di casa e a temperatura ambiente fino a 12 ore”.

“E davvero una buona notizia. Se si guarda ai dati, i numeri parlano da soli –ha dichiarato il virologo Anthony Fauci-. Avevo detto che sarei stato soddisfatto di un vaccino efficace al 75%. In linea di aspirazione, si vorrebbe vedere il 90, 95 percento, ma non me lo aspettavo. Pensavo che saremmo stati bravi, ma il 94,5 percento è davvero impressionante”.

16 novembre, 2020