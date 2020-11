Sport - Il portacolori del Tuscia racing tra i candidati al premio "Rivelazione dell'anno" del motocross italiano - Da oggi il via alle votazioni

Condividi la notizia:











Viterbo – (a.c.) – Valerio Lata in corsa per gli Fxaction awards 2020. Il 15enne romano, portacolori del moto club Tuscia racing di Viterbo, è stato inserito nella rosa dei quattro candidati al premio “Rivelazione dell’anno” assegnato da Fxaction, la società promoter dei campionati italiani di motocross.

Lata è entrato nella rosa dei papabili vincitori grazie al successo negli Internazionali d’Italia Supermarecross, il campionato che si corre su piste realizzate direttamente nelle spiagge in giro per l’Italia.

Nel 2020 il pilota del sodalizio di Viterbo, in gara con una Ktm del team Marchetti, si è aggiudicato il titolo della classe 125 al suo debutto nella categoria, dopo che nel 2019 aveva vinto il campionato del mondo minicross.

Gli Fxaction awards vengono assegnati in base alle preferenze espresse dagli utenti sulla pagina Facebook di Fxaction. Le votazioni per la categoria che comprende anche Lata si aprono oggi e andranno avanti per tre giorni.

Condividi la notizia:











22 novembre, 2020