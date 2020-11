Variazione di bilancio, maggioranza in ritarlo e l’approvazione slitta

Viterbo - Comune - Prevista per il 26 ma nel centrodestra si sono accorti d'essere arrivati lunghi

Condividi la notizia:











Viterbo – Variazione di bilancio, variano i programmi.

L’approvazione era prevista nella seduta di consiglio comunale del 26 novembre, ma in maggioranza si sono resi conto che non avrebbero fatto in tempo e deciso di rinviare.

Lo ha annunciato il presidente del consiglio Stefano Evangelista in apertura della seduta lampo di ieri mattina. Quella che nei fatti non si è tenuta e che doveva servire a discutere di lavori pubblici.

“Il 26 non si farà in tempo – ha detto Evangelista – sarà necessario convocare un’altra seduta di consiglio comunale”.

Probabilmente invece, il prossimo giovedì comunque ci sarà il bilancio, ma in altra salsa. Non variazione, ma consolidato.

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020