“Una vecchia coperta per te”, in consegna il materiale raccolto per gli amici a quattro zampe

Montalto di Castro - Il circolo locale del Pd: "Coperte, ciotole, cibo, e tante altre cose stanno raggiungendo canili e rifugi"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La raccolta “Una vecchia coperta per te, un caldo inverno per lui” si è conclusa l’8 novembre scorso, ma noi non ci siamo fermati, perché in questi giorni, il tanto materiale donato sta raggiungendo canili e rifugi dei nostri amici a quattro zampe.

Stiamo consegnando tutto ciò che abbiamo raccolto e volevamo condividere la gratitudine dei volontari che si occupano di tutti i pelosetti bisognosi di quanto tutti voi con il cuore avete regalato.

E’ con grande orgoglio che stiamo finendo di consegnare il vostro ed il nostro affetto in coperte, ciotole, cibo, e tanto altro.

Grazie a tutti.

Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

18 novembre, 2020