In Veneto riaprono sabato le medie e grandi strutture di vendita

Venezia - Il presidente della regione Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza valida fino al 4 dicembre - Restano chiusi i centri commerciali

Venezia – Le medie e le grandi strutture di vendita sopra i 250 metri quadri potranno riaprire in Veneto il sabato.

Lo rende noto il presidente della regione Veneto Luca Zaia sul suo profilo Facebook: “Ho firmato oggi una nuova ordinanza valida sino al 4 dicembre per riaprire al sabato le medie e grandi strutture di vendita sopra i 250 metri quadri (non i centri commerciali che restano chiusi da Dpcm). Restano le limitazioni nel numero di ingressi per i clienti in base alla metratura dell’esercizio”.

L’ordinanza regionale di Zaia entrerà in vigore sabato 28 novembre.Le attività di vendita rimangono invece chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole.

27 novembre, 2020