“Viale dei Pini, anche la nostra associazione al tavolo in prefettura”

Politica - Lo annuncia il direttivo dell’Aps Montalto e Pescia Legate Insieme

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Anche l’associazione “Montalto e Pescia Legate Insieme” sarà al tavolo indetto dalla prefettura di Viterbo per risolvere il problema del viale dei Pini. Infatti, nella nota del prefetto Giovanni Bruno, oltre al presidente della Provincia di Viterbo e al comune di Montalto di Castro, è stato convocato anche il presidente della nostra associazione.

Ringraziamo il prefetto di Viterbo per aver convocato in tempi brevissimi questo incontro che la nostra associazione aveva sollecitato con una raccolta di firme tra la cittadinanza.

Siamo onorati di questo invito che dimostra ancora una volta la sensibilità e l’attenzione del prefetto Giovanni Bruno alle problematiche dei territori. Intanto la raccolta di firme sta proseguendo tra i cittadini di Montalto e Pescia, in modo da poterne consegnare al prefetto un numero considerevole a testimonianza di quanto sia sentita l’esigenza di intervenire per la messa in sicurezza del viale dei Pini.

Intanto ringraziamo le centinaia di persone che hanno già firmato la nostra petizione, senza le quali oggi non staremmo a festeggiare un traguardo così importante come l’apertura di un tavolo prefettizio sul Viale dei Pini.

Siamo certi che insieme alla Provincia ed al Comune, con il determinante intervento del Prefetto, riusciremo a trovare una soluzione definitiva, nell’interesse della popolazione di Montalto e Pescia.

Il direttivo dell’Aps Montalto e Pescia Legate Insieme

11 novembre, 2020