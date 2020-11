Viene dato per morto, ma era vivo in ospedale e faceva colazione in reparto

Sora - La foto della salma inviata dall'agenzia funebre alla famiglia ha rivelato lo scambio di identità

Sora – L’ospedale comunica alla famiglia la morte del loro parente. Ma il morto non era lui.

A Sora, in provincia di Frosinone, un uomo, ricoverato all’interno dell’ospedale, è stato dato per deceduto. Sono stati avvertiti i familiari e si stavano già organizzando le esequie funebri, quando si è scoperto che l’uomo, dato per morto, in realtà era vivo.

La scoperta avviene quando la ditta invia alla famiglia la foto della salma, che non assomigliava al loro parente. Per verificare l’identità del deceduto, si cerca una ferita di guerra. La mancanza della ferita attesta lo scambio di identità. Le restrizioni anti-Covid avevano impedito che la famiglia potesse vedere la salma prima dell’agenzia funebre.

Ancora in ospedale, l’uomo stava facendo colazione a letto nel suo reparto.

