Vigili fanno sesso nell’auto di servizio, ma dimenticano la radio accesa: aperta un’inchiesta

Roma - A riferirlo il quotidiano Leggo.it

Roma – Avrebbero fatto sesso nell’auto di servizio, dimenticando però la radio accesa: nei guai due vigili urbani di Roma che ora sono finiti al centro di un’inchiesta.

Come riporta Leggo.it, la coppia, in forze al XV gruppo, in zona Cassia, era stata assegnata al pattugliamento del campo rom in via di Tor di Quinto. Arrivati sul posto, i due, lui di circa 50 anni e lei di qualche anno più giovane, si sarebbero lasciati andare a una notte di passione, lasciando però accesa per sbaglio la radio sull’auto di pattuglia.

E proprio la radio, stando sempre a quanto riferisce il quotidiano Leggo, avrebbe registrato quel momento intimo, parole infuocate comprese. Diversi colleghi avrebbero così potuto ascoltare le bollenti effusioni. Quelle registrazioni sarebbero poi finite sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale, che ora ha aperto un’inchiesta.

I due presunti protagonisti della vicenda sono stati trasferiti in due gruppi differenti. Un provvedimento d’ufficio, in attesa di far luce su quanto accaduto.

23 novembre, 2020