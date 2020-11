A Villa Borghese appare il busto che omaggia i medici e gli infermieri

Roma - La statua, realizzata da un artista anonimo, è stata posta vicino alle sculture degli eroi risorgimentali che hanno creato l'Italia

Roma – Un busto per omaggiare medici e infermieri in prima linea per combattere il Covid.

A Roma, ai giardini del Pincio, all’interno di Villa Borghese, è apparso un nuovo busto che omaggerà gli operatori sanitari, simbolo della lotta al Coronavirus.

Il busto, un volto che indossa mascherina, occhiali protettivi e tuta anti-contaminazione, è stato posto da un artista anonimo vicino agli altri busti risorgimentali che abitano il Pincio.

La statua rappresenta gli eroi dei nostri giorni, a fianco degli eroi del passato. Chi ha costruito l’Italia insieme a chi la sta proteggendo.

16 novembre, 2020