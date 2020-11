Viterbese affidata a Boccolini, almeno fino a Monopoli

Viterbo – Bruno Caneo non è il nuovo allenatore della Viterbese. Almeno per il momento. Alla ripresa degli allenamenti al Pilastro, infatti, a guidare la prima squadra c’è il tecnico della Primavera Alessandro Boccolini. Stamani il presidente Marco Romano ha incontrato l’ex Rieti ma l’intenzione del numero uno gialloblù è quella di prendere una decisione definitiva solo dopo il turno infrasettimanale di mercoledì sul campo del Monopoli, vista anche la domenica di riposo per via dell’incontro saltato contro il Trapani. In Puglia, dunque, la squadra sarà guidata da Boccolini e dal suo staff. Samuele Sansonetti