Viterbese, al posto di Zavaglia arriva Minguzzi?

Sport - Calcio - Serie C - Indiscrezioni parlano di un ritorno dell'ex direttore sportivo gialloblù, oggi al Grosseto ma cercato anche dall'Arezzo

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Tra la Viterbese e Vincenzo Minguzzi può scoccare una nuova scintilla.

La forte indiscrezione arriva da ambienti vicini al Grosseto, che in estate ha ingaggiato l’ex direttore sportivo gialloblù con il compito di costruire una rosa in grado di raggiungere la salvezza.

Un obiettivo che in questo momento è più che tangibile, visto che i biancorossi si trovano all’ottavo posto del girone A con 17 punti in 11 partite trascinati, tra gli altri, dalle giocate di un altro ex Viterbese: Filippo Boccardi.

Sotto contratto con i toscani ma cercato recentemente anche dall’Arezzo, il ds è molto legato a Viterbo e potrebbe accettare volentieri un’eventuale offerta del presidente Marco Romano, anche se al momento non si è mosso ancora nulla al di là di un semplice colloquio telefonico.

Da valutare, in caso di ritorno, la posizione che andrebbe a occupare Minguzzi, visto che l’attuale direttore sportivo è Francesco Pistolesi e l’unica casella libera è quella lasciata dall’ormai ex consulente di mercato Franco Zavaglia.

La squadra, nel frattempo, prosegue con gli allenamenti alternati al ritiro di Soriano nel Cimino. Dopo la seduta di ieri mattina Roberto Taurino ne farà effettuare due nella giornata di oggi.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

13esima giornata

domenica 29 novembre

Vibonese – Ternana (sabato)

Avellino – Catania

Bari – Catanzaro

Palermo – Monopoli

V. Francavilla – Teramo

Viterbese – Foggia

Cavese – Casertana

Juve Stabia – Paganese

Bisceglie – Potenza

Riposa: Turris

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 30 12 9 3 0 31:6 25 Bari 23 11 7 2 2 23:11 12 Teramo 23 11 7 2 2 14:7 7 Catanzaro 19 11 5 4 2 13:12 1 Juve Stabia 17 12 5 2 5 11:10 1 Turris 17 11 4 5 2 14:14 0 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Foggia 14 11 4 2 5 12:14 -2 Catania (-2) 13 10 4 3 3 9:11 -2 Vibonese 12 9 3 3 3 12:11 1 Monopoli 12 9 3 3 3 8:9 -1 Palermo 12 9 3 3 3 8:10 -2 Paganese 11 12 2 5 5 11:16 -5 V. Francavilla 10 12 2 4 6 13:17 -4 Potenza 9 11 2 3 6 13:21 -8 Bisceglie 8 7 2 2 3 7:7 0 Viterbese 7 10 1 4 5 7:13 -6 Casertana 6 9 1 3 5 11:19 -8 Cavese 5 11 1 2 8 8:21 -13

25 novembre, 2020