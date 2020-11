Viterbese, fuori Bezziccheri ma dentro Urso, Bensaja e Simonelli

Sport - Calcio - Serie C - Taurino perde un giocatore per squalifica ma ne recupera tre dall'infermeria

Viterbo – Taurino perde un giocatore ma ne recupera tre.

Per la partita di domenica col Foggia l’allenatore della Viterbese dovrà fare a meno di Bezziccheri, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione rimediata sul campo della Juve Stabia.

Sul fronte recuperi, invece, il tecnico leccese può tornare a contare su Urso, Bensaja e Simonelli, recuperati dai rispettivi problemi fisici e pronti a entrare a partita in corso vista la condizione non ancora ottimale.

Gli unici out, almeno per il momento, rimangono Salandria, Cappelluzzo e Palermo, bloccato da un problema muscolare che lo costringerà ai box almeno per dieci giorni.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

13esima giornata

domenica 29 novembre

Vibonese – Ternana (sabato)

Avellino – Catania

Bari – Catanzaro

Palermo – Monopoli

V. Francavilla – Teramo

Viterbese – Foggia

Cavese – Casertana

Juve Stabia – Paganese

Bisceglie – Potenza

Riposa: Turris

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 30 12 9 3 0 31:6 25 Bari 23 11 7 2 2 23:11 12 Teramo 23 11 7 2 2 14:7 7 Turris 20 12 5 5 2 15:14 1 Catanzaro 19 11 5 4 2 13:12 1 Juve Stabia 17 12 5 2 5 11:10 1 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Foggia 15 12 4 3 5 13:15 -2 Vibonese 13 10 3 4 3 13:12 1 Monopoli 13 10 3 4 3 9:10 -1 Catania (-2) 13 10 4 3 3 9:11 -2 Palermo 12 10 3 4 3 8:11 -3 Paganese 11 12 2 5 5 11:16 -5 V. Francavilla 10 12 2 4 6 13:17 -4 Bisceglie 9 8 2 3 3 8:8 0 Potenza 9 11 2 3 6 13:21 -8 Viterbese 7 10 1 4 5 7:13 -6 Casertana 6 9 1 3 5 11:19 -8 Cavese 5 11 1 2 8 8:21 -13

26 novembre, 2020