Viterbese, per Boccolini subito due grane

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Sarà un esordio lampo quello di Alessandro Boccolini.

Il tecnico della prima squadra, confermato dal presidente Marco Romano almeno fino al match di domani, arriverà a Monopoli dopo aver diretto due sole sedute.

La conoscenza del gruppo c’è già, vista il periodo in cui l’allenatore ha sostituito Agenore Maurizi durante la convalescenza dall’infezione da Covid-19, così come l’esperienza su una panchina su cui si è già seduto in più di un’occasione.

Difficile stabilire se il numero uno gialloblù deciderà di proseguire o meno con lui anche dopo il turno infrasettimanale (l’incontro con Bruno Caneo c’è stato ieri mattina ma in ogni caso se ne riparlerà giovedì), ma nel frattempo l’ex portiere del intenzionato a sfruttare l’occasione nel migliore dei modi.

Per farlo dovrà fare a meno di un sostanzioso numero di giocatori contagiati dal Coronavirus e probabilmente anche di Francesco Salandria e Mamadou Tounkara, che ieri si sono allenati a corrente alternata per via di problemi fisici che rischiano di pregiudicarne la presenza al Vito Simone Veneziani.

Molti calciatori ai box anche per i biancoverdi, che tra sabato e ieri hanno annunciato ben dieci casi di positività all’interno del gruppo squadra che costringeranno la società a effettuare un altro giro di tamponi in giornata. Per il momento l’incontro rimane fissato per domani alle 15.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

nona giornata

domenica 8 novembre

Cavese – Ternana 0-5 (sabato)

Avellino – Catanzaro 1-3

Viterbese – Paganese 0-1

Vibonese – Foggia (rinviata)

Bari – Juve Stabia 2-0

Bisceglie – Monopoli (rinviata)

Turris – Potenza 0-2

V. Francavilla – Casertana 1-3

Palermo – Catania (lunedì)

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 21 9 6 3 0 24:5 19 Bari 17 8 5 2 1 16:7 9 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Avellino 14 7 4 2 1 11:7 4 Turris 14 8 4 2 2 11:11 0 Juve Stabia 13 9 4 1 4 7:7 0 Catanzaro 12 8 3 3 2 9:10 -1 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Foggia 9 7 3 0 4 8:9 -1 Potenza 9 8 2 3 3 12:15 -3 Paganese 9 9 2 3 4 8:12 -4 V. Francavilla 8 9 2 2 5 11:14 -3 Monopoli 8 7 2 2 3 5:8 -3 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 6 6 3 1 2 6:8 -2 Viterbese 6 8 1 3 4 6:10 -4 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 9 1 2 6 7:18 -11 Palermo 2 5 0 2 3 2:7 -5

10 novembre, 2020