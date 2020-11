Viterbese, con la Paganese tocca a Calì

Sport - Calcio - Serie C - Con Cappelluzzo ai box e Tounkara in forte dubbio sarà l'ex Atalanta a fare coppia con Rossi in attacco

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Aimone Calì verso la prima da titolare.

Dopo due spezzoni contro Ternana e Turris l’attaccante è pronto per l’esordio dal primo minuto con la maglia gialloblù.

Con Pierluigi Cappelluzzo fermo ai box e Mamadou Tounkara in forte dubbio, Agenore Maurizi punta sull’ex Atalanta come partner offensivo di Alessandro Rossi da schierare contro la Paganese.

Tanti, oltre a quello in avanti, i dubbi del tecnico dei leoni, alle prese con una lunga lista di assenti tra infortuni e Covid-19. A centrocampo potrebbe essere la volta di Simone Palermo (nel trio di centrali assieme ad Andrea De Falco e Francesco Salandria) mentre in difesa, senza Federico Baschirotto, dovrebbe toccare nuovamente a Toni Markic.

L’allenamento di rifinitura è in programma per stamani. L’incontro del Rocchi, salvo sorprese dai tamponi delle due squadre effettuati ieri, è fissato per le 15 di domani.

Serie C – girone C

nona giornata

domenica 8 novembre

Cavese – Ternana (sabato)

Avellino – Catanzaro

Turris – Potenza

V. Francavilla – Casertana

Viterbese – Paganese

Vibonese – Foggia

Bari – Juve Stabia

Bisceglie – Monopoli

Palermo – Catania (lunedì)

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 18 8 5 3 0 19:5 14 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Bari 14 7 4 2 1 14:7 7 Avellino 14 6 4 2 0 10:4 6 Turris 14 7 4 2 1 11:9 2 Juve Stabia 13 8 4 1 3 7:5 2 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Foggia 9 7 3 0 4 8:9 -1 Catanzaro 9 7 2 3 2 6:9 -3 V. Francavilla 8 8 2 2 4 10:11 -1 Monopoli 8 7 2 2 3 5:8 -3 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 6 6 3 1 2 6:8 -2 Viterbese 6 7 1 3 3 6:9 -3 Potenza 6 7 1 3 3 10:15 -5 Paganese 6 8 1 3 4 7:12 -5 Cavese 5 8 1 2 5 7:13 -6 Casertana 3 7 0 3 4 8:16 -8 Palermo 2 5 0 2 3 2:7 -5

7 novembre, 2020