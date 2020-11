Viterbese a Monopoli, per Boccolini un esordio con tantissime assenze

Sport - Calcio - Serie C - Il tecnico della Primavera, promosso per un turno in prima squadra, affronta i pugliesi senza 12 giocatori - Problemi anche per Scienza: almeno sei calciatori sono fuori per Covid-19

di Samuele Sansonetti

Viterbo – In Puglia senza 12 giocatori.

Per la Viterbese, così come per molte altre colleghe di serie C, arrivare al giorno della partita in condizioni d’emergenza è diventata una triste consuetudine.

Il Covid-19 non frena ma il campionato al momento deve andare avanti e così, tra contagi e infortuni, i calciatori “graziati” sono costretti agli straordinari per permettere ai propri allenatori di schierare la formazione migliore.

La squadra di Alessandro Boccolini, promosso in prima squadra dopo l’esonero di Agenore Maurizi, è l’esempio lampante con 12 assenti (Bianchi, Bensaja, Baschirotto, Simonelli, Sibilia, Urso, Zanon, Cerroni, Matteo Menghi, Benvenuti, Cappelluzzo e Antezza) e 21 convocati. In questo numero sono compresi tre portieri e Tounkara e Salandria, che non hanno i novanta minuti nelle gambe.

Il tecnico della Primavera 3 dovrebbe traghettare la squadra fino al match odierno per poi lasciare spazio a Bruno Caneo, ma è comunque intenzionato a dare tutto per provare a convincere il presidente Marco Romano a cambiare idea. Per riuscirci l’imperativo è battere il Monopoli, per conquistare la seconda vittoria in campionato e aggiungere punti a una classifica che inizia a preoccupare.

La squadra di Giuseppe Scienza ha due punti in più dei laziali ma così come i colleghi si ritrova con parecchi problemi. Il numero di contagiati all’interno del gruppo squadra è salito a 12 unità e il numero di vittorie casalinghe è ancora fermo a zero. Nel 3-5-2 pugliese mancheranno almeno sei calciatori colpiti dal Covid-19.

Il fischio d’inizio di Alberto Ruben Arena di Torre del Greco è in programma per le 15. Ad assistere l’arbitro Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Tiziana Trasciatti di Foligno più il quarto ufficiale Gino Garofalo di Torre del Greco.

Samuele Sansonetti

Monopoli – Viterbese

probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Sales, Arena, Mercadante; Zambataro, Giorno, Paolucci, Piccinni, Nicoletti; Starita, Marilungo.

Panchina: Oliveto, Pozzer, Montero, Bastrini, Arlotti, Antonacci, Nina, Lombardo, Rimoli, Santoro, Guiebre, Tazzer.

Allenatore: Giuseppe Scienza.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Markic; Falbo, Palermo, De Falco, Bezziccheri, De Santis; Calì, Rossi.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Tounkara, Ricci, E. Menghi, Salandria, Galardi, Macrì, Scalera, Besea.

Allenatore: Alessandro Boccolini.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Tiziana Trasciatti di Foligno.

Quarto ufficiale: Gino Garofalo di Torre del Greco.

Serie C – girone C

decima giornata

mercoledì 11 novembre

Monopoli – Viterbese

Ternana – V. Francavilla

Foggia – Turris

Catanzaro – Teramo

Paganese – Avellino

Casertana – Vibonese

Potenza – Bari

Juve Stabia – Palermo (giovedì)

Catania – Bisceglie (giovedì)

Riposa: Cavese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 21 9 6 3 0 24:5 19 Bari 17 8 5 2 1 16:7 9 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Avellino 14 7 4 2 1 11:7 4 Turris 14 8 4 2 2 11:11 0 Juve Stabia 13 9 4 1 4 7:7 0 Catanzaro 12 8 3 3 2 9:10 -1 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Foggia 9 7 3 0 4 8:9 -1 Potenza 9 8 2 3 3 12:15 -3 Paganese 9 9 2 3 4 8:12 -4 V. Francavilla 8 9 2 2 5 11:14 -3 Monopoli 8 7 2 2 3 5:8 -3 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 7 7 3 2 2 7:9 -2 Viterbese 6 8 1 3 4 6:10 -4 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 9 1 2 6 7:18 -11 Palermo 3 6 0 3 3 3:8 -5

11 novembre, 2020