Viterbese punita da un rigore, per Taurino seconda sconfitta consecutiva

Sport - Calcio - Serie C - Al Rocchi passa il Foggia grazie a un penalty di Rocca

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Foggia 0-1 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea (dal 22′ s.t. Simonelli), Bensaja, Salandria, Falbo (dal 44′ s.t. Cappelluzzo); Rossi (dal 23′ s.t. Calì), Tounkara.

Panchina: Maraolo, Markic, Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia, Galardi, M. Menghi, Scalera.

Allenatore: Roberto Taurino.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Garofalo, Salvi, Rocca, Di Jenno; Dell’Agnello, D’Andrea.

Panchina: Vitali, Vitale, Di Masi, Ndiaye, Gentile, Garibaldi, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Regoli.

Allenatore: Marco Marchionni.

MARCATORI: 20′ s.t. Rocca (F).

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze.

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Domenico Castro di Livorno.

Quarto ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli.

Ancora una sconfitta per la Viterbese.

Dopo quella di Castellammare di Stabia, per i gialloblù di Taurino arriva anche quella del Rocchi contro il Foggia.

A Viterbo la squadra di Marchionni passa per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Rocca al 65′. Per il neoallenatore gialloblù si tratta del secondo ko su due.

Fuori De Falco per un problema fisico dell’ultimo minuto, il tecnico dei leoni affida le chiavi del centrocampo a Bensaja mentre l’allenatore rossonero inserisce Dell’Agnello al posto di Curcio, out per squalifica così c0me Bezziccheri.

Poche le occasioni nel primo tempo: sulla sponda laziale una punizione alta di Bensaja, su quella opposta un’iniziativa di D’Andrea stoppata dall’intervento di Daga e una conclusione dello stesso attaccante che finisce a lato.

L’incontro prova ad accendersi nella ripresa e ad avere la meglio sono gli ospiti, che dopo un palo di Rocca passano proprio con il numero 33, grazie a un calcio di rigore procurato dal fallo di Falbo e realizzato al 65′.

Nel finale occasionassima per i padroni di casa che da zero metri si mangiano un gol quasi fatto con Baschirotto.

Serie C – girone C

13esima giornata

domenica 29 novembre

Vibonese – Ternana 2-3 (sabato)

Bari – Catanzaro 1-0

Palermo – Monopoli 3-0

V. Francavilla – Teramo 1-1

Viterbese – Foggia 0-1

Avellino – Catania

Cavese – Casertana

Juve Stabia – Paganese

Bisceglie – Potenza

Riposa: Turris

29 novembre, 2020