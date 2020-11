Viterbese in ritiro, Romano chiede un cambiamento totale

Sport - Calcio - Serie C - Dopo la dura strigliata del presidente la squadra è chiamata a invertire la rotta a partire da domenica col Foggia

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Franco Zavaglia out e squadra in ritiro a tempo indeterminato.

Grandi cambiamenti in casa Viterbese dopo l’avvicendamento tra Agenore Maurizi e Roberto Taurino, a cui ha fatto seguito la sconfitta di Castellammare di Stabia.

Il ko esterno non è andato giù al presidente Marco Romano, che nel corso del “day after” ha manifestato il suo malcontento tramite un duro videomessaggio. Tanti, o meglio tutti, sul banco degli imputati: presidente, componenti dei vari staff e calciatori, accusati di scarso impegno e atteggiamenti inadeguati dopo la partita persa.

A pagare più di tutti il consulente di mercato Franco Zavaglia, che ha contribuito alla costruzione della rosa in estate e allontanato definitivamente dal club. Oltre a questo provvedimento, il numero uno gialloblù ha ordinato il ritiro a tempo indefinito per la squadra.

Da oggi, dunque, giocatori e staff tecnico effettueranno un periodo di isolamento obbligato a Soriano nel Cimino per ritrovare concentrazione e stimoli in vista della partita di domenica contro il Foggia. Per l’allenatore sarà importante recuperare pezzi (Simonelli e Urso dovrebbero essere tra i primi a recuperare) e lavorare sull’aspetto mentale dei suoi, apparsi sottotono sia nell’approccio che nell’atteggiamento generale.

Gli allenamenti si dovrebbero svolgere sempre tra sintetico del Pilastro e lo stadio Rocchi, che tra sei giorni ospiterà l’importante partita contro una squadra in crescita e che nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 con la Virtus Francavilla.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

12esima giornata

domenica 22 novembre

Juve Stabia – Viterbese 2-0 (sabato)

Catania – Turris 0-0

Catanzaro – Cavese 2-1

Monopoli – Vibonese 2-0

Foggia – V. Francavilla 1-1

Paganese – Bisceglie 1-1

Casertana – Bari 0-2

Ternana – Teramo 3-0

Potenza – Avellino (rinviata)

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 30 12 9 3 0 31:6 25 Bari 23 11 7 2 2 23:11 12 Teramo 23 11 7 2 2 14:7 7 Catanzaro 19 11 5 4 2 13:12 1 Juve Stabia 17 12 5 2 5 11:10 1 Turris 17 11 4 5 2 14:14 0 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Foggia 14 11 4 2 5 12:14 -2 Catania (-2) 13 10 4 3 3 9:11 -2 Vibonese 12 9 3 3 3 12:11 1 Monopoli 12 9 3 3 3 8:9 -1 Palermo 12 9 3 3 3 8:10 -2 Paganese 11 12 2 5 5 11:16 -5 V. Francavilla 10 12 2 4 6 13:17 -4 Potenza 9 11 2 3 6 13:21 -8 Bisceglie 8 7 2 2 3 7:7 0 Viterbese 7 10 1 4 5 7:13 -6 Casertana 6 9 1 3 5 11:19 -8 Cavese 5 11 1 2 8 8:21 -13

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020