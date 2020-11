Viterbese, per Taurino primo allenamento sotto la pioggia

Sport - Calcio - Serie C - Il tecnico ha diretto la seduta di ieri al Pilastro - Presenti anche alcuni componenti dello staff di Maurizi - Il match con la Juve Stabia anticipato alle 15

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La squadra ha varcato i cancelli del Pilastro poco prima delle 15. Tra i primi ad arrivare Roberto Taurino.

Il nuovo allenatore della Viterbese è stato presentato nel weekend e ieri pomeriggio ha inaugurato la sua gestione sotto la pioggia.

Dopo un lungo discorso ai giocatori andato in scena negli spogliatoi del Rocchi, il gruppo si è trasferito al Rossi per una seduta prettamente atletica. L’obiettivo del tecnico leccese, infatti, è potenziare la tenuta fisica dei suoi per poi iniziare a lavorare sui principi di gioco.

Presenti al campo, oltre a Giovanni Abate (ex collaboratore di Antonio Calabro in gialloblù), anche alcuni componenti dello staff tecnico di Agenore Maurizi, come il preparatore atletico Matteo Basile che dovrebbe essere confermato per curare il recupero degli infortunati.

Per il match di sabato sul campo della Juve Stabia, anticipato alle 15, l’allenatore dei laziali avrà a disposizione la rosa quasi al completo. Dopo i tre rientri della scorsa settimana, i calciatori attualmente positivi sono tre e dovrebbero tornare in campo a breve.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

12esima giornata

domenica 22 novembre

Juve Stabia – Viterbese (sabato)

Catania – Turris

Catanzaro – Cavese

Monopoli – Vibonese

Foggia – V. Francavilla

Paganese – Bisceglie

Casertana – Bari

Ternana – Teramo

Potenza – Avellino (lunedì)

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 27 11 8 3 0 28:6 22 Bari 20 10 6 2 2 21:11 10 Teramo 20 9 6 2 1 12:4 8 Turris 16 10 4 4 2 14:14 0 Catanzaro 16 10 4 4 2 11:11 0 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Juve Stabia 14 11 4 2 5 9:10 -1 Foggia 13 9 4 1 4 11:11 0 Vibonese 12 7 3 3 1 11:7 4 Paganese 10 11 2 4 5 10:15 -5 Palermo 9 8 2 3 3 7:10 -3 Monopoli 9 8 2 3 3 6:9 -3 Catania (-2) 9 8 3 2 3 7:10 -3 V. Francavilla 9 11 2 3 6 12:16 -4 Potenza 9 10 2 3 5 13:20 -7 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Viterbese 7 9 1 4 4 7:11 -4 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 10 1 2 7 7:19 -12

17 novembre, 2020