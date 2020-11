Viterbo chiama Viterbo, Alessandro Lupino firma col team Marchetti

Sport - Motocross - Pilota e squadra della città dei Papi si uniscono per la stagione 2021 - In programma campionato mondiale e italiano

Condividi la notizia:











Viterbo – (a.c.) – Sodalizio tutto viterbese per il mondiale motocross del 2021. Alessandro Lupino ha firmato il contratto col team Marchetti racing e correrà la prossima stagione con le Ktm del team della città dei Papi.

L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio, dopo che Lupino aveva comunicato, qualche giorno fa, di non aver rinnovato l’accordo con la sua precedente squadra, il team olandese Gebben Van Venrooy.

Per il pilota di Viterbo è un ritorno a casa, in tutti i sensi. Sia perché la sede del team è nella sua città natale, sia perché con Ktm ha conquistato il titolo mondiale giovanile, quando ancora correva nel minicross. E anche perché, proprio in quel periodo, Elio Marchetti lo aveva già supportato come manager.

Un’amicizia che è rimasta negli anni, nonostante le strade sportive dei due non si fossero più incrociate.

“Sono felice di aver firmato con la squadra di Elio – ha spiegato Lupino – che negli anni ha dimostrato grande passione e professionalità. Per me è un doppio ritorno: a Viterbo, dove ho vissuto per tanti anni, e sulla moto Ktm, con cui ho vinto un mondiale”.

Coi colori del team Marchetti, Lupino correrà tutto il campionato del mondo nella classe Mxgp, gli Internazionali d’Italia e il campionato italiano 2021.

Condividi la notizia:











12 novembre, 2020