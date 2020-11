Coronavirus - Nella Tuscia superati i 3mila guariti - Nell'Alto Lazio 223 casi, 246 negativizzazioni e otto morti, tra cui un 43enne di Sutri

Viterbo – Coronavirus, la città di Viterbo torna sotto i mille attualmente positivi: sono 969. Ieri, lunedì 23 novembre, la Asl ha comunicato 17 nuovi casi e 97 guariti.

In tutta la provincia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 101 contagi, che dopo sei giorni sono tornati sopra quota cento, e 190 negativizzazioni. Il totale dei casi sale a 6mila 677, mentre quello delle persone guarite o che hanno concluso l’isolamento supera quota 3mila: sono 3mila 45, di cui quasi mille (961) solo nel capoluogo.

Non si arresta la drammatica conta delle vittime. I morti sono 126, di cui tre nelle ultime 24 ore: un 43enne di Sutri, un 75enne di Tarquinia e un 85enne di Villa San Giovanni in Tuscia. Erano tutti ricoverati nei reparti Covid di Belcolle. Gli attualmente positivi sono 3mila 507, di cui 125 in ospedale: 8 in terapia intensiva, 36 a malattie infettive e 79 in medicina Covid.

Ieri sono state registrate diciassette infezioni a Viterbo, sette a Civita Castellana, Montefiascone e Vitorchiano, sei a Fabrica di Roma e Orte, cinque a Vallerano e Vetralla e quattro a Nepi. Sul fronte delle guarigioni, invece, novantasette a Viterbo, dodici a Civita Castellana, undici a Vitorchiano, sette a Montefiascone, sei a Castiglione in Teverina, cinque a Bagnoregio, Orte e Vignanello e quattro a Grotte di Castro, Monterosi e Marta.

Nel resto dell’Alto Lazio, ieri sono state registrate altre cinque vittime: quattro in Sabina e un 76enne nell’hinterland di Civitavecchia. Nel Reatino sono stati accertati 92 casi e 41 guariti, per un totale di 1445 attualmente positivi. Nel territorio della Asl Roma 4, invece, hanno contratto il Covid in trenta e le negativizzazioni sono state quindici. Qui le infezioni in corso sono 2mila 156.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno comunicato 223 casi, 246 guarigioni e otto decessi. I positivi attuali sono 7mila 108.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Casi totali: 6677 (1962 a Viterbo; 4715 in provincia)

Attualmente positivi: 3507

Guariti: 3045

Morti: 125 + 1

Ricoverati: 125 (8 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 9010

Comuni con positivi

Viterbo: 1962 casi (32 morti e 961 guariti)

Civita Castellana: 428 casi (5 morti e 198 guariti)

Montefiascone: 364 casi (15 morti e 115 guariti)

Vetralla: 240 casi (2 morti e 106 guariti)

Tarquinia: 239 casi (3 morti e 102 guariti)

Nepi: 212 casi (2 morti e 91 guariti)

Vitorchiano: 172 casi (59 guariti)

Capranica: 171 casi (2 morti e 88 guariti)

Tuscania: 158 casi (5 morti e 97 guariti)

Orte: 153 casi (1 morto e 63 guariti)

Ronciglione: 139 casi (56 guariti)

Fabrica di Roma: 131 casi (1 morto e 52 guariti)

Acquapendente: 119 casi (6 morti e 50 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 54 guariti)

Soriano nel Cimino: 95 casi (1 morto e 49 guariti)

Castel Sant’Elia: 93 casi (2 morti e 46 guariti)

Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 29 guariti)

Marta: 84 casi (40 guariti)

Monterosi: 82 casi (1 morto e 34 guariti)

Valentano: 79 casi (4 morti e 42 guariti)

Celleno: 73 casi (9 morti e 47 guariti)

Sutri: 73 casi (1 morto e 41 guariti)

Vignanello: 70 casi (29 guariti)

Bassano Romano: 69 casi (1 morto e 39 guariti)

Canepina: 68 casi (37 guariti)

Corchiano: 68 casi (1 morto e 26 guariti)

Capodimonte: 66 casi (35 guariti)

Canino: 62 casi (30 guariti)

Farnese: 62 casi (3 morti e 27 guariti)

Montalto di Castro: 58 casi (30 guariti)

Caprarola: 57 casi (3 morti e 28 guariti)

Piansano: 53 casi (37 guariti)

Bomarzo: 52 casi (3 morti e 10 guariti)

Ischia di Castro: 52 casi (25 guariti)

Oriolo Romano: 52 casi (1 morto e 40 guariti)

Vasanello: 46 casi (13 guariti)

Bolsena: 43 casi (3 morti e 22 guariti)

Vallerano: 40 casi (16 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (19 guariti)

Monte Romano: 38 casi (16 guariti)

Gradoli: 37 casi (1 morto e 8 guariti)

Blera: 35 casi (2 morti e 11 guariti)

Carbognano: 34 casi (18 guarito)

Faleria: 32 casi (11 guariti)

Calcata: 28 casi (11 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 27 casi (11 guariti)

Villa San Giovanni: 27 casi (2 morti e 8 guariti)

Gallese: 21 casi (5 guariti)

Cellere: 19 casi (9 guariti)

Onano: 19 casi (3 morti e 2 guariti)

Vejano: 19 casi (1 morto e 10 guariti)

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 8 guariti)

Lubriano: 17 casi (2 morti e 2 guariti)

Barbarano Romano: 16 casi (3 guariti)

Latera: 16 casi (1 morto e 1 guarito)

Graffignano: 15 casi (10 guariti)

Bassano in Teverina: 12 casi (3 guariti)

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti)

Proceno: 7 casi (3 guariti)

Tessennano: 6 casi (3 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

24 novembre, 2020