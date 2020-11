I volontari della Croce rossa al corso di Confartigianato

Viterbo - Il segretario provinciale Andrea De Simone: "Lieti di aver messo le nostre professionalità al servizio della loro formazione"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità, universalità”. I principi della Croce rossa italiana sono impressi sul crest che il Comitato provinciale di Viterbo ha donato questa mattina a Confartigianato Viterbo in concomitanza del corso per conducenti di muletti e carrelli elevatori che l’associazione viterbese ha organizzato per i volontari del movimento nella loro sede.

“Un ringraziamento al presidente Marco Sbocchia, che ha accolto i nostri consulenti insieme al presidente dell’Avis di Viterbo Luigi Ottavio Mechelli – spiega Andrea De Simone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese –. Siamo lieti di aver messo le nostre professionalità al servizio della formazione di alcuni dei 200 volontari della Croce rossa di Viterbo, tutti qualificati per far fronte alle emergenze quotidiane che affrontano al servizio dei cittadini”.

Sono 650 le famiglie viterbesi a cui ogni giorno la Croce rossa consegna pacchi alimentari, e oltre 2mila i cittadini che vengono aiutati per la consegna della spesa e dei farmaci.

“Per Confartigianato non può che essere un piacere collaborare con la Croce rossa – aggiunge -, specie in questo periodo così delicato. Quello di Viterbo è, infatti, tra i pochi comitati provinciali che hanno due ambulanze di proprietà, una delle quali in questo momento è destinata unicamente ai pazienti Covid”.

Il corso per conducenti di muletti e carrelli elevatori è durato per tutta la giornata, con lezioni in aula e prove pratiche.

27 novembre, 2020