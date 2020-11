Von der Leyen: “Domani firmeremo un contratto con Moderna per 160 milioni di dosi di vaccino”

Bruxelles – “Sono lieta di annunciare che domani firmeremo un nuovo contratto per un altro vaccino sicuro contro il Covid”, ha detto la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa.

“Noi tutti sappiamo che solo un vaccino sicuro ed efficace fornirà una durevole e sostenibile risposta a questa pandemia. La vaccinazione può aiutare ed è cruciale per porre fine a questa emergenza”.

“Sono lieta di annunciare che domani firmeremo un nuovo contratto per un altro vaccino sicuro contro il Covid – ha affermato Ursula von der Leyen -. Questo contratto ci permette di comprare fino 160 milioni di dosi del vaccino prodotto da Moderna”.

“Stando ai risultati dei test clinici – ha continuato -, questo vaccino potrebbe essere altamente efficace contro il Covid. Quando il vaccino sarà approvato come sicuro ed efficace, ogni stato membro lo riceverà allo stesso tempo e alle stesse condizioni”.

“Stiamo costruendo un portfolio sul vaccino contro il Covid-19 tra i più completi al mondo. Certamente tutti i vaccini del nostro portfolio saranno valutati molto attentamente dall’Agenzia europea per i medicinali e saranno autorizzati e messi sul mercato solo se sicuri ed efficaci”.

Tomorrow we will approve a 6th contract for up to 160 million doses of the @moderna_tx vaccine.

We’re building one of the most comprehensive #COVID19 vaccine portfolios in the🌍Safe & effective vaccines can help us end the pandemic. https://t.co/ymfqmMLWIJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2020