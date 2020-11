Weekend di preoccupazione per la Viterbese, ora il Covid fa paura

Sport - Calcio - Serie C - I positivi salgono a 16 e il resto della squadra potrebbe fermarsi per qualche giorno

Viterbo – (s.s.) – Dopo un weekend ai box la Viterbese rischia di continuare lo stop.

La squadra di Maurizi, temporaneamente affidata a Boccolini, è stata costretta a saltare la trasferta di Palermo per via del focolaio scoppiato nel club siciliano.

Alla domenica liberà farà seguito anche un lunedì di riposo ma i calciatori potrebbero fermarsi per qualche altro giorno, per via del focolaio interno in forte aumento.

I positivi al momento sono 16, sei dei quali accertati ieri, e il rischio di contagio per quello che rimane del gruppo squadra è sempre più alto.

Tra stasera e domani se ne saprà di più ma per il momento sia gli allenamenti che la partita di domenica contro la Paganese rimangono in forte dubbio.

Nel frattempo anche il girone C prova ad andare avanti, tra i molteplici rinvii per Covid-19 a cui faranno seguito altrettanti riposizionamenti degli incontri in turni infrasettimanali. Sabato il Teramo ha battuto la Paganese mentre ieri la Ternana ha sconfitto il Catanzaro di Calabro con un netto 5-1, prendendosi con merito la vetta solitaria della classifica.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

ottava giornata

domenica 1 novembre

Paganese – Teramo 1-2 (sabato)

Catania – Vibonese (rinviata)

Palermo – Viterbese (rinviata)

Ternana – Catanzaro 5-1

Casertana – Turris 2-4

Potenza – Cavese 4-4

Foggia – Bari 1-0

Monopoli – V. Francavilla

Juve Stabia – Bisceglie

Riposa: Avellino

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 18 8 5 3 0 19:5 14 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Bari 14 7 4 2 1 14:7 7 Avellino 14 6 4 2 0 10:4 6 Turris 14 7 4 2 1 11:9 2 Juve Stabia 10 7 3 1 3 6:5 1 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Monopoli 8 6 2 2 2 4:5 -1 Catanzaro 8 6 2 2 2 5:8 -3 Bisceglie 7 5 2 1 2 6:5 1 Catania (-4) 6 6 3 1 2 6:8 -2 Viterbese 6 7 1 3 3 6:9 -3 Foggia 6 6 2 0 4 6:9 -3 Paganese 6 8 1 3 4 7:12 -5 Potenza 6 7 1 3 3 10:15 -5 V. Francavilla 5 7 1 2 4 7:10 -3 Cavese 5 8 1 2 5 7:13 -6 Casertana 3 6 0 3 3 8:14 -6 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5

2 novembre, 2020